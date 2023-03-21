مكتب المرجع السيستاني يتوقع رؤية الهلال غدا الاربعاء.. والخميس غرة رمضان

2023/03/21 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

توقع السيد علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، رؤية الهلال بالعين المجردة يوم غد الأربعاء وان يوم الخميس أول أيام شهر رمضان.

وقال بيان مقتضب لمكتب السيد علي السيستاني، تلقته (بغداد اليوم)، ان "السيد السيستاني يتوقع ان يُرى الهلال بالعين المجردة يوم غد الأربعاء وان يوم الخميس أول أيام شهر رمضان للعام الهجري 1444".

فيما أعلن ديوان الوقف السني في العراق، ان يوم الخميس المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وبذلك سيكون غداً الأربعاء متمماً لشهر شعبان.

ويرجح ان يتوافق الوقفان السني والشيعي هذا العام في بداية شهر رمضان ليكون بنفس اليوم (الخميس المقبل).

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