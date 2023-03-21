برعاية وزير العمل.. انطلاق نقابة العاملين بالطب التكميلي في العراق

2023/03/21 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أنطلقت أعمال المؤتمر الاول للنقابة الوطنية العامة للعاملين بالطب التكميلي مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة بغداد.

وأقيم المؤتمر برعاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، وباشراف الاتحاد الوطني العام لنقابات العمال العراق وبحضور عدد من اعضاء مجلس النواب والشخصيات الرسمية المختصة.

وقال رئيس النقابة محمد نجيب حميد الازيرجاوي، ان :"الهدف من تأسيس النقابة هو الحاجة الملحة لإدارة وتنظيم شؤون المعالجين بكافة المجالات والاختصاصات في الطب التكميلي والدفاع عن حقوقهم وتنظيم ممارسة المهنة بشكل قانوني وستكون النقابة مرجعا قانونيا لهم".

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