شاهد بالفيديو.. مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

2023/03/21 | 19:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Mf7KFtTjaXM

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