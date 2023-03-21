تعطيل الدوام الرسمي لثلاثة ايام في ثاني اكبر اقضية ديالى

2023/03/21 | 19:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قائممقامية قضاء خانقين بديالى، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي لثلاث ايام متتالية.

وقال قائممقام قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) دلير سايه في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه” بناءا على تعليمات الحكومة المحلية في ديالى تم الايعاز بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر قضاء خانقين لمدة 3 ايام بمناسبة حلول اعياد نوروز”.

واضاف،ان” خانقين تشهد احتفالات كبيرة ويقصدها الالاف من كل مناطق ديالى نظرا لوجود مواقع سياحية متعددة ما يجعلها نقطة جذب كبيرة في المناسبات والاعياد”.

واشار الى ان” استقرار الاوضاع في خانقين تتيح الفرصة امام الاف الاسر للقدوم والاستماع باجوائها”.

وتعد خانقين ثاني اكبر اقضية ديالى وهي خليط سكاني من الكرد والعرب والتركمان”.

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