جهاز المخابرات يلقي القبض على مجموعة متورطة في تهريب الاثار بذي قار

2023/03/21 | 19:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن القبض على مجموعة متورطة في تهريب الاثار بذي قار.

وقالت الخلية في بيان، ان “مفارز جهاز المخابرات الوطني تمكنت من القاء القبض على مجموعة اجرامية متورطة في تهريب الاثار في محافظة ذي قار وبحوزتها 35 قطعة اثرية تعود للعصر السومري”.

واضافت ان “العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية وبالتعاون مع جهاز مكافحة الارهاب وقوات SWAT”.

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