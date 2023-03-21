رسميا.. السعودية تعلن موعد بداية شهر رمضان

2023/03/21 | 20:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة العليا في السعودية، الثلاثاء، أن يوم الأربعاء الموافق 22 مارس الجاري، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان

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