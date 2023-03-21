وزير النفط لوكالة نون: العراق مقبل على استثمار حقول تنتج (750) مليون قدم مكعب من الغاز

2023/03/21 | 20:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين وزير النفط ان الوزارة لديها خطط

مختلفة في عمليات استثمار الغاز

المصاحب والغاز الحر، ومنها استثمارات

جولة التراخيص الخامسة التي سيصل

انتاجها الى (750) مليون متر مكعب من الغاز

الحر، والمرحلتين الاول

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