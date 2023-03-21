الرئيس التركي: ندرك النقص العاجل بالمياه الذي يواجه العراق

2023/03/21 | 20:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من واجب تركيا والعراق محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله.

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