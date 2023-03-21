الإطاحة بعصابة لتهريب الاثار في ذي قار

2023/03/21 | 20:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن الاطاحة بمجموعة اجرامية متورطة في تهريب الاثار في محافظة ذي قار.

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