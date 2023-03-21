السوداني: مشروع طريق التنمية بين العراق وتركيا سيربط الشرق بالغرب

2023/03/21 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أن مشروع طريق التنمية بين العراق وتركيا سيربط الشرق بالغرب.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، "عقدنا مباحثات بناءة مع الرئيس التركي وركزنا على تعزيز العلاقات وخاصة الاقتصادية"، مشيراً إلى أننا "ناقشنا مشروع طريق التنمية بين العراق وتركيا للسكك الحديد والذي سيربط الشرق بالغرب لنقل البضائع والطاقة".

وأكد، أننا "وجهنا الدعوة لدول الجوار في بغداد لمناقشة مشروع طريق التنمية"، لافتاً إلى أن "العراق يمتلك ثروة هائلة من الغاز ومن الممكن أن يصدره خلال سنوات".

وتابع السوداني، "سأجتمع بالشركات التركية العاملة في العراق غداً لمناقشة المعوقات التي تعرقل عملها"، موضحاَ "أننا منحنا صلاحية للسفير العراقي بأنقرة لتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال الأتراك دون تأخير".

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