أردوغان: اتفقنا على مشروع يربطنا مع العراق بسكة حديد ووجهنا بزيادة إطلاقات المياه 

2023/03/21 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، توجيهه بزيادة إطلاقات مياه نهر دجلة نحو العراق تفهماً للحاجة بعد لقائه برئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال أردوغان خلال مؤتمر مشترك مع السوداني في أنقرة، "اتفقنا على الشروع بمشروع طريق التنمية والذي سيربط العراق وتركيا"، مبيناً أن "المشروع سيربط البلدين بسكة حديد بدءاً من البصرة مروراً بتركيا وهو مشروع مفيد لجميع دول المنطقة".

وأضاف أردوغان، "نتطلع لزيادة التعاون التجاري مع العراق"، متابعاً في الوقت نفسه "ندرك النقص العاجل بالمياه الذي يواجه العراق ووجهنا بزيادة إطلاقات مياه نهر دجلة لمدة شهر".

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