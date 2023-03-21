2023/03/21 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال عضو لجنة العمل النيابية أمير المعموري، الثلاثاء، إن الموازنة تضمنت تخصيصاً مالياً بقيمة 400 مليار دينار تخصص كقروض للشباب لغرض البدء بمشروع قيمته من 15 إلى 25 مليون دينار.

وأضاف المعموري، أن "هذه القروض تمنح من دون أي أرباح أو فوائد وبدعم للمساعدة بفتح مشاريع للشباب وهذا نوع من أنواع الدعم الذي يطلق مع إقرار الموازنة"، بحسب "الفرات نيوز".

وفي السياق، لفت المعموري إلى أن "اللجنة الآن تعمل على إكمال قانون القروض في وزارة العمل الذي قرأ قراءة أولى لغرض تشريعه والاستفادة منه بآلية منح القروض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بلا فوائد".. لجنة نيابية: تخصيص 400 مليار دينار كقروض للشباب في الموازنة ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بلا فوائد".. لجنة نيابية: تخصيص 400 مليار دينار كقروض للشباب في الموازنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).