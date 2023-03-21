2023/03/21 | 20:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون عسكريون أمريكيون، الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت من المقرر نشرها في أوكرانيا بشكل أسرع مما كان مخططًا له في الأصل، وستكمل مجموعة من 65 جنديًا أوكرانيًا تدريبهم على الأنظمة في فورت سيل بولاية أوكلاهوما، في الأيام المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولون أمريكيون: واشنطن سترسل أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا بشكل أسرع من المخطط له) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولون أمريكيون: واشنطن سترسل أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا بشكل أسرع من المخطط له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).