بعد ساعات على اختطافه.. العثور على جثة عامل في صناعية بعقوبة

2023/03/21 | 20:32 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة (ديالى) 964 عُثر في بعقوبة، مساء الثلاثاء، على جثة شاب عشريني بعد ساعات على اختطافه من الحي الصناعي وسط ديالى.مصدر أمني لشبكة 964: شاب عشريني من سكنة حي كاطون الرحمة يعمل في ورشة لسمكرة السيارات داخل الحي الصناعي بمدينة بعقوبة، اختطف بظروف غامضة صباح اليوم.بعد ساعات على حادثة الاختطاف عثر على جثة […]

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