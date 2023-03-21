2023/03/21 | 20:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دولتا الكويت والامارات، يوم

الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

وذكر الاعلام الحكومي للدولتين، اليوم

الثلاثاء، في بيان، أن "يوم غدًا

الاربعاء هو مكمل لعدة شهر شعبان، وأن

يوم الخميس هو غرة شهر رمض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامارات والكويت يعلنان الخميس أول أيام رمضان المبارك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامارات والكويت يعلنان الخميس أول أيام رمضان المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).