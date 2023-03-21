2023/03/21 | 20:35 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت الهيئة العليا لرؤية الهلال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوقف السني: الخميس أول ايام شهر رمضان المبارك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بديوان الوقف السني ان يوم
الخميس 23/3/2023 أول ايام شهر رمضان
المبارك 1444هج
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوقف السني: الخميس أول ايام شهر رمضان المبارك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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