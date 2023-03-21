الوقف السني: الخميس أول ايام شهر رمضان المبارك

2023/03/21 | 20:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العليا لرؤية الهلال

بديوان الوقف السني ان يوم

الخميس 23/3/2023 أول ايام شهر رمضان

المبارك 1444هج

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