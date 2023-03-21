اردوغان: وجهنا بزيادة اطلاقات مياه نهر دجلة نحو العراق

2023/03/21 | 20:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

الشعب العراقي وحكومته على وقوفهم مع

تركيا خلال كارثة الزلزال المدمر،

معتبرا أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع

السوداني دليل على صداقة حكومة العراق

وشعبه مع تركيا.

و

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