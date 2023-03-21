تقليص الدوام ساعة واحدة في العراق خلال رمضان

2023/03/21 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادقررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقليص الدوام ساعة واحدة خلال شهر رمضان المبارك في العراق..



يتبع

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