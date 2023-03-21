صيام موحّد يثير سعادة الاوساط الشعبية في العراق

2023/03/21 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دول عربية وإسلامية، من مذاهب مختلفة ان يكون يوم الخميس المقبل 23 من آذار أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت ايران مسبقاً بان الخميس هو أول أيام الشهر الفضيل، كما أعلنت السعودية ودول خليجية تعذر رؤية الهلال اليوم ليكون غداً متمما لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان.

وأعلن ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي في العراق بان الخميس أول أيام رمضان.

وتوقع مكتب السيد علي السيستاني، رؤية الهلال بالعين المجردة يوم غد الأربعاء وان يكون الخميس أول أيام شهر رمضان.

يشار الى ان الدول الاسلامية والعربية غالباً ما تختلف في رؤية هلال شهر رمضان دون حصول اجماع عليه وبات من شبه النادر الإجماع عليه كالعام الحالي.

وجاء الاعلان الموحد عن أول أيام شهر رمضان بسبب عدم القدرة على رؤية الهلال خلال اليوم الثلاثاء لأنه يولد بعد غروب الشمس بساعات مايجعل رؤيته مستحيلة بحسب المراصد الفلكية، فيما سيكون يوم غد الاربعاء واضح للرؤيا حتى بالعين المجردة، وهو ما أدى بالنتيجة إلى وحدة يوم رمضان بالنسبة لمختلف البلدان والمذاهب والاراء الفقهية المتعلقة بآليات رؤية الهلال.

وأبدى نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ومواطنون عن تفاؤلهم ببدء الصيام وشهر رمضان في يوم واحد لدى مختلف المذاهب والدول الاسلامية والعربية.

وفي العراق عبرت أوساط سياسية وشعبية عن ارتياحها لتوافق الطائفتين الشيعية والسنية على وحدة يوم الصيام الأمر الذي لم يعهده العراقيون منذ سنوات.

وقالوا ان ذلك مدعاة أمل وتفاؤل وانه تعبير عن وحدة مكونات الشعب العراقي آملين بان ينعكس ذلك على اعمار البلد وتحسين الواقع المعاشي والخدمي.

ووصف آخرون، هذا التوافق بين الطائفتين بأنه يمثل ضربة لمن يحاول ان يتصيد في الماء العكر، مشيرين الى ان جميع الأطياف يجمعهم بلدا واحد هو العراق.

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