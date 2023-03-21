محافظ البنك المركزي يتوقع انخفاضاً في سعر صرف الدولار

2023/03/21 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال محافظ البنك المركزي علي العلاق، الثلاثاء، إن البنك المركزي أطلق حزماً متعددة من الإجراءات.

وأضاف العلاق في حديث لوكالة "شفق نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الحزم التي انطلقت يتم التعامل معها بشكل جدي للسيطرة على سعر صرف الدولار الموازي".

وتابع، أن "إجراءات البنك المركزي مستمرة للسيطرة على سعر الصرف، ونتوقع انخفاضاً في سعر الصرف الموازي".

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