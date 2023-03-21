"شراكة اقتصادية".. تفاصيل المباحثات الموسعة بين السوداني وأردوغان في أنقرة 

2023/03/21 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

عقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد المرافق له، الثلاثاء، جلسة مباحثات موسّعة مع المسؤولين الأتراك في العاصمة أنقرة، التي وصلها صباح اليوم.

وذكر بيان لمكتب السوداني، "ترأس الجانب التركي في المباحثات، رئيس الجمهورية التركية رجب طيّب أردوغان، يرافقه وفد حكومي موسّع".

وجرى خلال الجلسة، "البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها مجال المياه، إذ شهدت الجلسة إعلان موافقة تركيا على زيادة الإطلاقات المائية لمجرى نهر دجلة إلى الضعفين ولمدّة شهر".

وأكد السوداني، أن "العراق يطمح إلى عقد شراكة اقتصادية حقيقية، وهو منفتح على التعاون مع كل الأصدقاء"، معرباً عن "ثقته بأهمية مشروع طريق التنمية (القناة الجافة)، ودوره الحيوي الذي سيخدم مصالح البلدين، ويعزز التنمية في عموم المنطقة".

من جانبه، أكد أردوغان، "الرغبة التركية في دفع العمل المشترك في مشروع طريق التنمية، وأن يشتمل التعاون الثنائي على مجالات اقتصادية عدّة منها التعليم والصحّة والزراعة".

كما شهدت الجلسة، وفقاً للبيان، "استعراض سبل تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين العراق وتركيا، ودعم نشاطها".

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