بوتين: التجارة بين روسيا والصين تجاوزت 185 مليار دولار في 2022

2023/03/21 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الوثائق الموقعة مع الصين اليوم الثلاثاء تتضمن هدفا بمضاعفة حجم التجارة معها.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي عقد بعد مراسم توقيع وثيقتين بين موسكو وبكين وهما وثيقة تهدف لتعميق العلاقات الروسية الصينية وخطة لتطوير التعاون الاقتصادي حتى العام 2030.

وقال الرئيس الروسي: "حدد البيان المشترك بشأن خطة تطوير المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي حتى العام 2030 مهمة مضاعفة حجم التجارة وتعميق العلاقات في ثمانية مجالات استراتيجية".

وأشار بوتين إلى أن التجارة بين روسيا والصين وصلت إلى رقم قياسي تاريخي تجاوز مستوى 185 مليار دولار في العام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز التجارة بين البلدين في العام الجاري مستوى 200 مليار دولار.

وقال الرئيس الروسي إن "الفرص الإضافية لإطلاق إمكانات الاقتصادين الروسي والصيني يتم توفيرها من خلال الاتحاد الأوراسي ومبادرة الرئيس الصيني (حزام واحد - طريق واحد)".

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