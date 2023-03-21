2023/03/21 | 20:55 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب || خسائر الحرب وحسابات " المعارضة") نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 56FvjtnSxUI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب || خسائر الحرب وحسابات " المعارضة") نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب || خسائر الحرب وحسابات " المعارضة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).