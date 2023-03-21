رئيس الجمهورية يوجه دعوة الى أمير الكويت لزيارة العراق

2023/03/21 | 21:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد

الصحاف، اليوم الثلاثاء، عن توجيه رئيس

الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد دعوة

الى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

الجابر الصباح لزيارة العراق.

وقال الصحاف للوكالة الرس

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