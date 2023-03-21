مجلس الوزراء يقرر تقليص ساعات الدوام خلال شهر رمضان

2023/03/21 | 21:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

الثلاثاء ، تقليص الدوام الرسمي في

دوائر الدولة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مصدر إن "الأمانة العامة لمجلس

الوزراء قررت تقليص الدوام ساعة واحدة

خلال شهر رمضان المب

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