الخميس أول رمضان في 11 دولة عربية

2023/03/21 | 21:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ شهر رمضان المبارك، الخميس 23

مارس/آذار الجاري، في 11 دولة عربية،

بينما تستطلع سلطنة عمان الهلال مساء

الأربعاء، وفق بيانات رسمية.

ففي السعودية، أعلنت دائرة الأهلة في

المحكمة العليا، أن "الخميس غر

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