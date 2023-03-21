اسماء الدفعة الثانية من الفائزين بتعيينات الأمن الغذائي في بغداد

2023/03/21 | 21:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسماء الفائزين بتعيينات الأمن الغذائي.

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