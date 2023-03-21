2023/03/21 | 21:35 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DhfQIocezgo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | عيد الام .. حماية مفقودة وتشريعات منقوصة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | عيد الام .. حماية مفقودة وتشريعات منقوصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).