2023/03/21 | 21:40 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك الكوردستانيون يحتفلون بعيد نوروز رغم تقلبات الجو) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: UwGIeG53zjk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك الكوردستانيون يحتفلون بعيد نوروز رغم تقلبات الجو) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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