"المشكلة ستُحل".. إردوغان يتعهد زيادة دفق المياه في دجلة

2023/03/21 | 21:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، بزيادة دفق المياه في نهر دجلة الذي ينبع من تركيا، لمساعدة العراق المجاور على مكافحة الجفاف.

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