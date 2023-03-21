بالفيديو.. (قوس قزح) يزين سماء بغداد بعد غيابه لسنوات

2023/03/21 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

زين (قوس قزح) سماء العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، بعد سنوات من الغياب جراء شحة الأمطار في البلاد التي تعيش جفافاً غير مسبوق منذ عقود.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد المذهل ووثقته بمقاطع فيديو وصور خلال هطول الأمطار اليوم.

وقوس قزح، ويسمى كذلك قوس المطر أو قوس الألوان وهو ظاهرة طبيعية فيزيائية ناتجة عن انكسار وتحلل ضوء الشمس خلال قطرة ماء المطر، يظهر قوس المطر بعد سقوط المطر أو خلال سقوط المطر والشمس مشرقة، تكون الألوان في القوس اللون الأحمر من الخارج ويتدرج إلى البرتقالي فالأصفر فالأخضر فالأزرق فأزرق غامق (نيلي) فبنفسجي من الداخل.

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