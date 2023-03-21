2023/03/21 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغدادأكد النائب عن تحالف تصميم علي المشكور، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة ستدرس جيدًا قبل التصويت عليها، موضحا أن هناك مسؤولين"انتفعوا" من صندوق المناطق المحررة.وقال المشكور في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الموازنة الثلاثية ستدرس جيدا من قبلنا قبل التصويت عليها"، مؤكدا أنه "يجب اقرار الموازنةالمالية لانقاذ الشعب من الكثير من الازمات الحالية". وأضاف أن "تسمية المناطق المحررة هي من اجل الصراعات والمكاسب السياسية"، مبينا أن السياسيين والمسؤولين استفادوا كثيرا منصندوق اعمال المناطق المحررة".



وأشار إلى أن "الامراض انتشرت بشكل كبير في البصرة بسبب الابار النفطية وما يصاحبها من غاز".وأكد أن "جولة التراخيص الخامسة افضل من سابقاتها"، مشيرا إلى أن "البصرة لم تنصف من قبل الحكومات السابقة، وأنها تعاني منانتشار الامراض ونقص مياه الشرب". وتابع أن "الموازنة اعتمدت على تعداد سكاني قديم وهذا خطا كبير"، موضحا أن "تعداد سكان البصرة حاليا 4،5 مليون وفي الموازنة مقدربـ 2،5 مليون".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: سندرس الموازنة جيدًا.. وهناك مسؤولون "انتفعوا" من صندوق المناطق المحررة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: سندرس الموازنة جيدًا.. وهناك مسؤولون "انتفعوا" من صندوق المناطق المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).