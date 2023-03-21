2023/03/21 | 21:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب:”السوداني داعم لكل فئات الشباب وافكارهم” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب:”السوداني داعم لكل فئات الشباب وافكارهم”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب:”السوداني داعم لكل فئات الشباب وافكارهم”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).