الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابيين اثنين في بغداد ونينوى

2023/03/21 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بإرهابيين اثنين في بغداد ونينوى.

وقال إعلام مديرية الاستخبارات في بيان ، إنه “بعمليتين منفصلتين واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لأبطال مفارز الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة تم نصب كمينين محكمين في ناحية اللطيفية ومخيم الجدعة حيث أسفرا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.وأضاف البيان، أنه “تم تسليمهما إلى الجهات المعنية أصولياً”.

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