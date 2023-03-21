سيول الحدود تعود لأربعة وديان شرق ديالى

2023/03/21 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مسؤول حكومي، الثلاثاء، عودة سيول الحدود لاربعة وديان شرق ديالى.

وقال مدير ناحية قزانية(94كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” غزارة الامطار دفعت الى عودة تدفق السيول في 4 وديان على الشريط الحدودي بين العراق وايران شرقي قزانية”.

واضاف،ان” تدفق السيول دون المتوسط مستبعدا اعلان حالة الطوارئ في مناطق الحدود خشية اي فيضانات تخرج عن نطاق السيطرة”.

واشار الى ان” الجزء الاكبر من السيول تنتقل الى وديان تمتد لعشرات الكيلومترات بين ديالى وواسط دون اي استفادة منها”.

وتشهد مناطق شرق ديالى الحدودية موجات سيول مع سقوط الامطار الا ان الجزء الاكبر منها لايجري الاستفاد منها”.

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