توب 5: السعودية تطلق سراح سعد الماضي.. وأمريكا تسرع وتيرة إرسال الباتريوت لأوكرانيا

2023/03/21 | 21:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إطلاق السعودية سراح السعودي-الأمريكي سعد الماضي، وما كشفه مسؤولون أمريكيون عن تسريع واشنطن وتيرة إرسال أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا، وما دار في لقاء الرئيسين الصيني والروسي، مرورًا بوجود ممثلة الأفلام الإباحية في مركز قضية قانونية يواجهها ترامب، وصولا إلى ترتيب الدول العربية في صدور تقرير السعادة العالمية 2023...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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