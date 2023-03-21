فيديو: حبوب مخدرة وكريستال في براميل تحت الأرض.. تفكيك أخطر شبكة مخدرات بالبصرة

2023/03/21 | 22:13 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – 964 أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تفكيك واحدة من أكبر شبكات تهريب المخدرات في البصرة، مشيرة إلى العثور على 287.000 ألف حبة مخدرة مدفونة تحت الأرض.وقالت الوزارة في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه: بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وكالة الاستخبارات في […]

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