ببجي موبايل تُعلن عن حدثها الرمضاني الذي يضم “لوبي” رمضاني للمرة الأولى على الإطلاق وحدث السوق الشرقي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2023/03/21 | 22:18 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد، العراق – 21 مارس 2023: تستعد ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الجوال في العالم، لاستقبال شهر رمضان الكريم بمجموعة من المفاجآت الضخمة التي تشمل الكشف عن أول لوبي رمضاني على الإطلاق.ستنشر ببجي موبايل الأجواء الرمضانية في اللعبة للاحتفال بالشهر الكريم مع لاعبي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 21 مارس وحتى […]

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