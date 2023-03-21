2023/03/21 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبىء : فلكياً غرة رمضان غداً الخميس بغداد – فائز جواد كتب المتنبىء صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (يوم غد الخميس هو ايام شهر رمضان فلكيا ،حيث كان موعد غروب القمر امس قبل غروب الشمس بنحو 7 دقائق ، لذلك فأن رؤيته بالعين او التلسكوب وقت الرصد ستكون مستحيلة لأنه غير موجود […]

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