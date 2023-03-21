2023/03/21 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تدعو المشمولين بقانون الأمن الغذائي إلى إنجاز إجراءات التعاقد اليوم تحويل محاضري التربية يفتح جبهة مطالب بعد تجاهل دعوات الأسبقية بالتعيين بغداد – قصي منذر ابدى اصحاب اجور التعليم العالي والوزارات الاخرى ،امتعاضهم من اجراءات الحكومة في الاستجابة لمحاضري التربية وشمولهم بالتحويل الى عقود وفق القرار 315 وتجاهل دعوات الاسبقية بالتعيين او تحويلهم الى […]

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