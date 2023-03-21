2023/03/21 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأكراد يواصلون الإحتفالات وسط دعوات للعمل بروح تسمو على الإنتماءات رشيد والحلبوسي يوقدان شعلة نوروز والبارزاني يتلقى تهنئة أوغلو اربيل – فريد حسن واصل اكراد العراق ،يشاركهم السياح القادمين من مختلف محافظات الوسط والجنوب ،احتفالات اعياد نوروز في اقليم كردستان.وتميزت مراسيم إيقاد شعلة كاوه الحداد ، التي جرت بالمسرح الروماني في محافظة السليمانية ،حضور […]

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