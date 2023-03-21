2023/03/21 | 22:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، حرص العراق بالانفتاح على دول الجوار وإقامة علاقات شراكة اقتصادية.

وذكر رئيس الوزراء في تغريدة تابعتها : أننا "التقينا بالرئيس رجب طيب اردوغان وعقدنا معاً مباحثات مثمرة وبنّاءة"، مضيفاً أننا "أكدنا حرص العراق بانفتاحه على دول الجوار وإقامة علاقات شراكة اقتصادية تعزّز التكامل الثنائي، كما اتفقنا على المضي قُدماً بطريق التنمية الذي يربط الشرق بالغرب ويمرّ بكلٍّ من العراق وتركيا، ما سيعود بالمنفعة على شعوب المنطقة".وتابع أننا "أكدنا أيضاً توجيهنا للسفارة العراقية في أنقرة بتسهيل منح تأشيرات الدخول إلى أصحاب الشركات التركية؛ رغبةً من حكومتنا ببدء مرحلة جديدة من التعاون"، خاتماً بأننا "نقدّم شكرنا لرئيس الجمهورية التركية على استجابته بزيادة إطلاقات مياه دجلة، في بادرة تعبر عن نية طيبة تجاه العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودني: اتفقنا مع تركيا على المضي قُدماً بطريق التنمية لربط الشرق بالغرب) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودني: اتفقنا مع تركيا على المضي قُدماً بطريق التنمية لربط الشرق بالغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).