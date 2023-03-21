مشاهد حرق المقرات تعاود الظهور في الناصرية بسبب

2023/03/21 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانطلاق تظاهرة في محافظة ذي قار احتجاجا على قانون الانتخابات "سانت ليغو".

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "تظاهرة انطلقت في محافظة ذي قار احتجاجا على قانون الانتخابات (سانت ليغو)".

وأضاف أن "المحتجين اقدموا على حرق مبنى مجلس المحافظة وعدد من مقرات الأحزاب".

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