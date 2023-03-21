2023/03/21 | 22:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت كميات من المواد الممنوعة والمهربة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدهم متهم بالإرهاب.. القبض على 5 مطلوبين في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدهم متهم بالإرهاب.. القبض على 5 مطلوبين في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).