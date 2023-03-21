أردوغان يستقبل رئيس الوزراء العراقي ويعد بـ

2023/03/21 | 22:47 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، بدء العمل على مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة في العراق إلى تركيا، والذي وصفه بأنه "طريق حرير جديد".

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