2023/03/21 | 22:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بطريقة احتجاجية جديدة على غياب فرص العمل الشاب ايسر محمود من البصرة يعرض شهادة تخرجه للبيع) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بطريقة احتجاجية جديدة على غياب فرص العمل الشاب ايسر محمود من البصرة يعرض شهادة تخرجه للبيع) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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