اتحاد كرة القدم السعودي يعلن مبادرة بشأن عائلتي الثنائي الراحل يوسف السالم وسالم مروان

2023/03/21 | 22:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم بتوجيه من رئيس وزارة الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، تخصيص دخل مباراتي "الأخضر" الودّيتين أمام فنزويلا وبوليفيا إلى عائلتي اللاعبينِ يوسف السالم وسالم مروان، اللذين فارقا الحياة مؤخرًا.

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