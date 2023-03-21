دول عربية تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان

2023/03/21 | 22:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دول عربية، مساء الثلاثاء، أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن الخميس الموافق الثالث والعشرين من مارس، هو أول أيام رمضان المبارك، وذلك بعد تعذر رؤية الهلال.

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