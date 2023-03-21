اللواء 52 بالحشد ينفذ عملية أمنية لتفتيش أطراف آمرلي

2023/03/21 | 23:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذت قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي، الي عملية امنية لتفتيش أطراف آمرلي بمحافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته ايرث نيوز “شملت العملية تفتيش وتأمين قرية أيخيضر والبو عكفه وبحيرة آمرلي شرق صلاح الدين”.واضاف “حققت العملية أهدافها بتأمين المناطق المذكورة وإبعاد خطر فلول داعش عنها”.

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