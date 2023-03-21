البنتاغون: أمريكا قررت نقل نسخة قديمة من دبابات “أبرامز” إلى أوكرانيا

2023/03/21 | 23:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا قررت نقل نسخة قديمة من دبابات “أبرامز” إلى أوكرانيا من أجل تسريع عمليات التسليم.وقال رايدر في مؤتمر صحفي: “قررت […]

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